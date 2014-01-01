HP Pavilion Laptop 14-ce3051ur

Операционная система FreeDOS

Семейство процессоров Процессор Intel® Core™ i5 10-го поколения

Процессор Intel® Core™ i5-1035G1 (1 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти L3, 4 ядра)

Чипсет Интегрированная однокристальная система Intel®

Память 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) DDR4-2666 SDRAM Скорость передачи данных до 2666 МТ/с. 1 x 8 Гбайт

Жесткий диск Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт

Оптический привод Оптический привод не входит в комплект поставки

Графика Встроенный

Графический адаптер (встроенный) Графический адаптер Intel® UHD Graphics

Порты 1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (только передача данных, скорость передачи 5 Гбит/с); 2 разъема USB 3.1 Gen 1 Type-A (только передача данных); 1 универсальный разъем питания переменного тока; 1 разъем HDMI 1.4b; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем RJ-45

Слоты расширения 1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

Web-камера Камера HP Wide Vision 720p HD со встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами

Функции обработки звука Аудиосистема B&O; два динамика; технология HP Audio Boost 1.0

Клавиатура Полноразмерная клавиатура естественного серебристого цвета с подсветкой и цифровой клавишной панелью

Управление курсором или тачпад Сенсорная панель HP с поддержкой технологии Multi-Touch

Беспроводная связь Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® Wireless-AC 9461 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 5 с поддержкой стандарта Miracast; с поддержкой MU-MIMO

Датчики акселерометр

Сетевой интерфейс Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE

Блок питания Адаптер питания переменного тока Smart 45 Вт

Тип батареи 3-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт⋅ч

Размеры (Ш x Г x В) 32,68 x 22,55 x 1,79 см

Вес Начальный вес 1,6 кг

Дизайн продукта Окрашенный корпус, анодированное покрытие крышки и рамки клавиатуры с эффектом пескоструйной обработки

Управление безопасностью Гнездо для замка Kensington Nano™

Гарантия 1 year limited parts, labour, and carry-in service