HP Pavilion Laptop 14-ce3051ur
[3] Время работы аккумулятора при тестировании MobileMark 14 в Windows 10 зависит от различных факторов, в том числе модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, беспроводного подключения и настроек управления питанием. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования. Дополнительные сведения см. по адресу https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
[4] Support for 802.11 ac feature are dependent on country regulations. The following countries restrict the use of 802.11ac: Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Egypt. Actual speeds will be vary based on range, connections, size of network and other factors. Accessing the wireless network requires a Wifi-enabled device. Range will vary with site conditions.
[5] Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.
[6] Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не являются характеристиками уровня их производительности.
[7] Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. по адресу http://www.intel.com/technology/turboboost/.
[10] Время работы от аккумулятора протестировано компанией HP в процессе непрерывного воспроизведения видео в формате Full HD с разрешением 1080p (1920 x 1080), яркостью 150 нит, при уровне громкости в системе 17 %, уровне громкости в проигрывателе 100 %, воспроизведении с локального накопителя в полноэкранном режиме, с подключенными наушниками, при включенной беспроводной связи, но без активных подключений. Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования.
[18] Доля в процентах активной и неактивной областей просмотра в сумме по отношению к активной области просмотра вместе с рамками. Измерение проводилось с крышкой, установленной вертикально.