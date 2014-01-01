HP Pavilion Laptop 14-ce3051ur

Операционная система
FreeDOS
Семейство процессоров
Процессор Intel® Core™ i5 10-го поколения
Процессор
Intel® Core™ i5-1035G1 (1 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти L3, 4 ядра)
Чипсет
Интегрированная однокристальная система Intel®
Память
8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) DDR4-2666 SDRAM Скорость передачи данных до 2666 МТ/с. 1 x 8 Гбайт
Жесткий диск
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт
Оптический привод
Оптический привод не входит в комплект поставки
Графика
Встроенный
Графический адаптер (встроенный)
Графический адаптер Intel® UHD Graphics
Порты
1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (только передача данных, скорость передачи 5 Гбит/с); 2 разъема USB 3.1 Gen 1 Type-A (только передача данных); 1 универсальный разъем питания переменного тока; 1 разъем HDMI 1.4b; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем RJ-45
Слоты расширения
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камера
Камера HP Wide Vision 720p HD со встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами
Функции обработки звука
Аудиосистема B&O; два динамика; технология HP Audio Boost 1.0
Клавиатура
Полноразмерная клавиатура естественного серебристого цвета с подсветкой и цифровой клавишной панелью
Управление курсором или тачпад
Сенсорная панель HP с поддержкой технологии Multi-Touch
Беспроводная связь
Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® Wireless-AC 9461 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 5 с поддержкой стандарта Miracast; с поддержкой MU-MIMO
Датчики
акселерометр
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Блок питания
Адаптер питания переменного тока Smart 45 Вт
Тип батареи
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт⋅ч
Размеры (Ш x Г x В)
32,68 x 22,55 x 1,79 см
Вес
Начальный вес 1,6 кг
Дизайн продукта
Окрашенный корпус, анодированное покрытие крышки и рамки клавиатуры с эффектом пескоструйной обработки
Управление безопасностью
Гнездо для замка Kensington Nano™
Гарантия
1 year limited parts, labour, and carry-in service
Цвет продукта
Цвет корпуса: минерально-серебристый, цвет базы и рамки клавиатуры: серебристый

[3] Время работы аккумулятора при тестировании MobileMark 14 в Windows 10 зависит от различных факторов, в том числе модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, беспроводного подключения и настроек управления питанием. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования. Дополнительные сведения см. по адресу https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.

[4] Support for 802.11 ac feature are dependent on country regulations. The following countries restrict the use of 802.11ac: Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Egypt. Actual speeds will be vary based on range, connections, size of network and other factors. Accessing the wireless network requires a Wifi-enabled device. Range will vary with site conditions.

[5] Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.

[6] Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не являются характеристиками уровня их производительности.

[7] Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. по адресу http://www.intel.com/technology/turboboost/.

[10] Время работы от аккумулятора протестировано компанией HP в процессе непрерывного воспроизведения видео в формате Full HD с разрешением 1080p (1920 x 1080), яркостью 150 нит, при уровне громкости в системе 17 %, уровне громкости в проигрывателе 100 %, воспроизведении с локального накопителя в полноэкранном режиме, с подключенными наушниками, при включенной беспроводной связи, но без активных подключений. Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования.

[18] Доля в процентах активной и неактивной областей просмотра в сумме по отношению к активной области просмотра вместе с рамками. Измерение проводилось с крышкой, установленной вертикально.