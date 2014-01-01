HP Pavilion Laptop 15-cs3092ur Характеристики
[1] Новые пользователи Dropbox могут бесплатно получить 25 Гбайт свободного пространства Dropbox на 12 месяцев с момента регистрации. Подробные сведения и условия использования (в том числе правила аннулирования) см. на веб-сайте Dropbox по адресу https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).
[2] Бесплатная 30-дневная подписка на услуги McAfee LiveSafe входит в комплект поставки. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно). После истечения срока действия требуется подписка.
[3] Время работы аккумулятора при тестировании MobileMark 14 в Windows 10 зависит от различных факторов, в том числе модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, беспроводного подключения и настроек управления питанием. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования. Дополнительные сведения см. по адресу https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
[4] Поддержка технологии 802.11ас зависит от местного законодательства. Следующие страны запрещают использование технологии 802.11ас, в том числе Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Египет. Реальная скорость зависит от диапазона, соединения, размера сети и других условий. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон приема зависит от условий места использования.
[5] Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.
[6] Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не являются характеристиками уровня их производительности.
[7] Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. по адресу http://www.intel.com/technology/turboboost/.
[10] Время работы от аккумулятора протестировано компанией HP в процессе непрерывного воспроизведения видео в формате Full HD с разрешением 1080p (1920 x 1080), яркостью 150 нит, при уровне громкости в системе 17 %, уровне громкости в проигрывателе 100 %, воспроизведении с локального накопителя в полноэкранном режиме, с подключенными наушниками, при включенной беспроводной связи, но без активных подключений. Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования.
[18] Доля в процентах активной и неактивной областей просмотра в сумме по отношению к активной области просмотра вместе с рамками. Измерение проводилось с крышкой, установленной вертикально.
[24] Необходимо активировать в течение 180 дней после активации Windows.