HP Pavilion Laptop 15-cs3092ur Характеристики

Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Семейство процессоров
Процессор Intel® Core™ i5 10-го поколения
Процессор
Intel® Core™ i5-1035G1 (1 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти L3, 4 ядра)
Чипсет
Интегрированная однокристальная система Intel®
Память
8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) DDR4-2666 SDRAM Скорость передачи данных до 2666 МТ/с. 1 x 8 Гбайт
Жесткий диск
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт
Оптический привод
Оптический привод не входит в комплект поставки
Облачная служба
Dropbox [1]
Графика
Встроенный
Графический адаптер (встроенный)
Графический адаптер Intel® UHD Graphics
Порты
1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (только передача данных, скорость передачи 5 Гбит/с); 2 разъема USB 3.1 Gen 1 Type-A (только передача данных); 1 универсальный разъем питания переменного тока; 1 разъем HDMI 1.4b; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем RJ-45
Слоты расширения
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камера
ИК-камера HP Wide Vision 1080p Full HD со встроенным двунаправленным цифровым микрофоном
Функции обработки звука
Аудиосистема B&O; два динамика; технология HP Audio Boost
Клавиатура
Полноразмерная клавиатура светло-голубого цвета с подсветкой и цифровой клавишной панелью
Управление курсором или тачпад
Сенсорная панель HP с поддержкой технологии Multi-Touch
Беспроводная связь
Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® Wireless-AC 9461 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 5 с поддержкой стандарта Miracast; с поддержкой MU-MIMO
Датчики
акселерометр
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Блок питания
Адаптер питания переменного тока Smart 45 Вт
Тип батареи
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт⋅ч
Эффективность энергопотребления
Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® Silver
Размеры (Ш x Г x В)
36,16 x 24,56 x 1,79 см
Вес
1,85 кг
Цвет
Приглушенный синий
Дизайн продукта
Окрашенный корпус, анодированное покрытие крышки и рамки клавиатуры с эффектом пескоструйной обработки
Управление безопасностью
Гнездо для замка Kensington Nano™
Гарантия
Однолетняя ограниченная гарантия на комплектующие, ремонт и обслуживание в сервисном центре
ПО в комплекте
McAfee LiveSafe™ [2] Пробная версия на 1 месяц для новых клиентов Microsoft 365
Цвет продукта
Крышка приглушенного синего цвета, светло-синие корпус и рамка клавиатуры

[1] Новые пользователи Dropbox могут бесплатно получить 25 Гбайт свободного пространства Dropbox на 12 месяцев с момента регистрации. Подробные сведения и условия использования (в том числе правила аннулирования) см. на веб-сайте Dropbox по адресу https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).

[2] Бесплатная 30-дневная подписка на услуги McAfee LiveSafe входит в комплект поставки. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно). После истечения срока действия требуется подписка.

[3] Время работы аккумулятора при тестировании MobileMark 14 в Windows 10 зависит от различных факторов, в том числе модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, беспроводного подключения и настроек управления питанием. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования. Дополнительные сведения см. по адресу https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.

[4] Поддержка технологии 802.11ас зависит от местного законодательства. Следующие страны запрещают использование технологии 802.11ас, в том числе Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Египет. Реальная скорость зависит от диапазона, соединения, размера сети и других условий. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон приема зависит от условий места использования.

[5] Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.

[6] Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не являются характеристиками уровня их производительности.

[7] Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. по адресу http://www.intel.com/technology/turboboost/.

[10] Время работы от аккумулятора протестировано компанией HP в процессе непрерывного воспроизведения видео в формате Full HD с разрешением 1080p (1920 x 1080), яркостью 150 нит, при уровне громкости в системе 17 %, уровне громкости в проигрывателе 100 %, воспроизведении с локального накопителя в полноэкранном режиме, с подключенными наушниками, при включенной беспроводной связи, но без активных подключений. Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования.

[18] Доля в процентах активной и неактивной областей просмотра в сумме по отношению к активной области просмотра вместе с рамками. Измерение проводилось с крышкой, установленной вертикально.

[24] Необходимо активировать в течение 180 дней после активации Windows.