Принтер, который окупается.2

Со стартовым запасом тонера на 5000 страниц вы можете надолго забыть о заправке.3 А когда понадобится пополнить запас тонера, инновационное заправочное устройство на 2500 страниц будет экономить вам время и деньги, окупая вложения в принтер.2