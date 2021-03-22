Принтеры HP Neverstop Laser: первые в своем роде1,
СОЗДАНЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО.
Инновационное решение, которое выведет ваш бизнес на новый уровень.
Без картриджей, простой в использовании. Принтер HP Neverstop Laser оснащен резервуаром для перезаправки тонера, благодаря чему печать становится более выгодной и доступной. Создан, чтобы удовлетворить ваши текущие и будущие потребности в печати без лишних трат
Принтер, который окупается.2
Со стартовым запасом тонера на 5000 страниц вы можете надолго забыть о заправке.3 А когда понадобится пополнить запас тонера, инновационное заправочное устройство на 2500 страниц будет экономить вам время и деньги, окупая вложения в принтер.2
Заправляйте тонер всего за 15 секунд.5
С нашим инновационным заправочным устройством вы можете самостоятельно пополнить запас тонера за считанные секунды — быстро и чисто.5 Просто встряхните заправочное устройство, зафиксируйте его и нажмите на поршень - и ваш HP Neverstop Laser готов к печати 2500 страниц.
Наслаждайтесь простотой мобильной печати.4
Выведите ваш бизнес на новый уровень с мобильной печатью HP Neverstop Laser. Максимизируйте потенциал своего принтера, управляя им из любой точки офиса одним касанием.4 Никаких проводов и ограничений - с удобной мобильной печатью ваш бизнес идет в ногу со временем.
Подробнее о принтерах HP Neverstop Laser 1000w.
Подробнее о принтерах HP Neverstop Laser 1200w.
Заправка принтера HP Neverstop Laser.
Выберите подходящий для вашего бизнеса лазерный принтер без картриджа HP Neverstop Laser.
HP Neverstop Laser 1000a
HP Neverstop Laser 1000a
Принтер с возможностью заправки большого объема тонера.
HP Neverstop Laser 1000n
HP Neverstop Laser 1000n
Принтер с возможностью заправки большого объема тонера и подключением Ethernet.
HP Neverstop Laser 1000w
HP Neverstop Laser 1000w
Беспроводной принтер с возможностью заправки большого объема тонера.
HP Neverstop Laser 1200a
HP Neverstop Laser 1200a
МФУ с возможностью заправки большого объема тонера.
HP Neverstop Laser 1200n
HP Neverstop Laser 1200n
МФУ с возможностью заправки большого объема тонера и подключением Ethernet.
HP Neverstop Laser 1200w
HP Neverstop Laser 1200w
Беспроводной МФУ с возможностью заправки большого объема тонера.
Быстрая и чистая заправка тонером за 15 секунд
Удобная и доступная печать с оригинальными расходными материалами HP по цене на уровне предложений сторонних производителей картриджей или заправок.
HP 103A Оригинальное Заправочное устройство HP Neverstop Laser
HP 103A Оригинальное Заправочное устройство HP Neverstop Laser
HP 103A, заправочное устройство с оригинальным тонером для заправки принтеров HP Neverstop Laser, 2500 страниц.
HP 103AD Оригинальное Заправочное устройство HP Neverstop Laser (2 шт)
HP 103AD Оригинальное Заправочное устройство HP Neverstop Laser (2 шт)
HP 103AD, заправочное устройство с оригинальным тонером для заправки принтеров HP Neverstop Laser (2 шт. в упаковке), 2 x 2500 страниц
HP 104A Оригинальный Модуль печати для HP Neverstop Laser
HP 104A Оригинальный Модуль печати для HP Neverstop Laser
Идеальное решение для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, которым требуется технология лазерной печати HP по доступной цене, 20000 страниц.
Примечания
- Удельный вес на рынке по данным отчета IDC CYQ4 2018 Hardcopy Peripherals Tracker за 4 квартал 2018 года.
- Основано на внутреннем сравнительном анализе HP рекомендованной розничной цены / (рекомендованной розничной цены для региона ЕБВА) и цены за страницу по классу принтеров HP LaserJet Pro M15 и HP LaserJet Pro MFP M28 со стандартным оригинальным картриджем HP 44A/48A LaserJet с черным тонером по данным на март 2019 года. Более подробную информацию можно найти по адресу: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- Фактическое количество страниц может существенно различаться в зависимости от содержимого страниц и других факторов. Средние показатели основаны на стандарте ISO/IEC 19752 и длительной практике печати. Более подробную информацию можно найти по адресу: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- Требуется скачать приложение HP Smart. Информацию по местным требованиям к печати можно найти по адресу: hp.com/go/mobileprinting. Некоторые опции / программное обеспечение доступны только на английском языке и различаются для настольной версии и мобильных приложений. Необходим доступ в Интернет, который приобретается отдельно. Для полной функциональности необходима учетная запись HP. Перечень поддерживаемых операционных систем доступен в магазинах приложений.
- Набор для заправки тонера не входит в комплект принтера, его следует приобрести отдельно.